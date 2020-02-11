Автоледи сбила женщину на пешеходном переходе в Пскове

08:52, 11 февраля 2020, ПАИ

В Пскове на улице Советской автоледи совершила наезд на пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 февраля в 16:30 возле дома №51 по улице Советской 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Тиида» сбила 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила ушиб ноги и перелом кости голени, но не была госпитализирована. По данному факту проводится проверка.