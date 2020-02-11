Стали известны причины возгорания гаражей в Пскове

09:16, 11 февраля 2020, ПАИ

Стали известны причины возгорания гаражей на Зональном шоссе в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что 10 февраля в 15:14 по местному времени произошло возгорание в гаражном кооперативе. Огнем были охвачены три строения, два из которых сгорели полностью, а в третьем пострадала кровля. Кроме того, в одном из гаражей находилась иномарка «Форд Фокус», 2004 года выпуска.

Как отметили эксперты, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри одного из гаражей.

Сотрудники МЧС спасли 2 гаража и автомобиль. Из людей никто не пострадал.