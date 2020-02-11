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Общество

Ремонт здания конной почтовой станции начался в Опочке

Капитальный ремонт автобусной станции — объекта культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции» начался в Опочке, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядной организации предстоит отремонтировать кровлю и фасады автостанции, а также внутренние помещения. На эти целы направлены 5,5 млн рублей из бюджета региона и внебюджетных источников.

Здание конной почтовой станции, главный фасад которого выполнен в «готическом» стиле, было построено в 1847 году по образцовому проекту «Станционный дом». Оно входило в комплекс почтовых станций шоссе Санкт-Петербург - Киев.

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