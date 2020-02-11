Совместные учения десантников России и Белоруссии пройдут в Псковской области

09:51, 11 февраля 2020, ПАИ

С 18 по 21 февраля в Псковской области пройдут совместные учения военнослужащих Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе министерства обороны РФ.

Учения состоятся на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье». Руководить учениями будет командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игорь Каплий.

Всего в учении будет задействовано более 350 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ССО РБ, дислоцированного в Бресте. Также примут участие два вертолета Ми-24, восемь вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа и четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

«Уже сегодня ожидается прибытие белорусской делегации для участия в учении, после чего будет сформировано сводное подразделение десантников двух стран, которое в течение недели проведет боевое слаживание», - уточнили в Минобороны.