Комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах создали в России

10:06, 11 февраля 2020, ПАИ

В России создан комплекс для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ в аэропортах. Разработчик - НИИ Дальней радиосвязи. Впервые комплекс будет показан на международном форуме «Технологии безопасности», который проходит в Москве с 11 по 13 февраля, сообщает РИА Новости.

Новые системы досмотра позволят снизить риски совершения террористических актов. Кроме того, будут повышены возможности пресечения контрабандного трафика в Россию. Комплекс способен обнаружить и различить оружие, наркотические и взрывчатые вещества. Проникающая способность излучений и конструкционные особенности комплекса позволяют размещать все элементы за стенами коридоров.

В компании также рассказали, что процесс досмотра с используемыми технологиями является не ионизирующим, в отличие от систем досмотра, которые применяются сейчас и используют рентгеновское излучение. Такая разработка практически не влияет на человека, а дальность действия у нее намного больше.