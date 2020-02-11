Эвакуированный из Китая житель Псковской области отправится домой после двухнедельного карантина

10:08, 11 февраля 2020, ПАИ

Эвакуированный из китайского города Ухань житель Псковской области, находящийся в поселке Винзили Тюменской области, скоро отправится домой. Как сообщает «Интерфакс», ситуация в центре «Градостроитель», где сейчас на карантине находятся россияне и иностранцы, стабильная.

На прошлой неделе два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится очаг возникновения коронавируса, 144 человека. Инфицированных среди них нет. Карантин продлится 14 дней. Эвакуированные граждане отправятся в 44 города России.

По данным штаба, большинство россиян собирается в Москву - 33 человека. В Санкт-Петербург и Барнаул - по 9 человек, в Челябинск - 8, во Владивосток - 6, в Красноярск -5. В Екатеринбург, Новокузнецк и Киров планирует поехать по 4 человека. В Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ - по 2. По одному человеку отправится в 27 других городов России, в том числе, в Псков, Астрахань, Кемерово, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск. В Тюмени из числа помещенных на карантин останется один житель города.

Планируют свои маршруты также граждане Республики Беларусь, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Ближе к окончанию карантина эти данные будут уточняться.