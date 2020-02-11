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Псковский легкоатлет завоевал «серебро» на турнире «Русская зима»

Легкоатлет из Псковской области Константин Шабанов завоевал «серебро» на 29-ом турнире «Русская зима», который 9 февраля проходил в легкоатлетическом манеже ЦСКА в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре спортивной подготовки Псковской области.

Псковский спортсмен показал второй результат в беге на 60 метров с барьерами – 7,69 секунды. Он уступил лишь многоборцу Артему Макаренко, который второй раз в карьере обошел псковича, установив личный рекорд – 7,55 секунды. Третьим оказался Максим Лобков (Волгоградская область) – 8,01 секунды.

Турнир «Русская зима» собирает лучших легкоатлетов страны. Это уже 29-е по счёту соревнования, первый турнир состоялся 7 февраля 1992 года.

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