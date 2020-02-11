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Общество

Созданую детьми азбуку-путеводитель по Пскову представят в офисе «Команды-2018»

13 февраля в 15:00 в офисе «Команды-2018» (улица Некрасова, 19) состоится презентация проекта «Город по буквам / Город глазами детей: Азбука-путеводитель по Пскову и городам мира» на разных языках. Инициатором проекта выступает Международный библиотечный центр Псковской областной библиотеки, сообщили Псковскому агентству информации в областной библиотеке. 

«Уникальность проекта состоит в том, что информацию о своем городе создают дети и молодежь, - отметили авторы. - Они представляют ровесникам любимые места своего родного города с целью раскрыть его истинную красоту, уникальность и опосредованно – ранее неизвестный туристический потенциал».

На презентации будут представлены первые опыты создания текстов об объектах Пскова на русском и английском языках. В мероприятии примут участие  воспитанники детского сада № 25 «Золотой ключик», музыкант и автор-исполнитель Вячеслав Рахман, руководитель и преподаватель творческой студии «Полосатый кот» Евгения Русакова, поэт Людмила Тишаева.

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