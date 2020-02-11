«Псков-Полимер» откроет 30 дополнительных вакансий в связи с расширением производства обуви

11:41, 11 февраля 2020, ПАИ

«Псков-Полимер» создаст дополнительные рабочие места в связи с расширением производства обуви. Как передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания инвестиционной комиссии администрации Псковской области, всего планируется открыть около 30 мест.

Как отметил ведущий экономист предприятия Юрий Цветков, увеличение ассортимента обуви с подошвой из ЭВА (этиленвинилацетат) и ЭВА ПУ позволит не только увеличить количество рабочих мест, но и позволит расширить долю рынков сбыта.

«За 5 лет планируется выйти на выручку размером 900 миллионов рублей, из которых 120 миллионов – чистая выручка. Примерный срок окупаемости проекта – 2 года. Налоговые отчисления составят порядка 291 миллиона рублей, из них 80 процентов поступят в бюджет региона», - рассказал он.

Инвестиционная комиссия во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым одобрила данный проект.