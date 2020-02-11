Псковские похитители алкоголя облюбовали магазин на Октябрьском проспекте

11:53, 11 февраля 2020, ПАИ

Псковские росгвардейцы трижды выезжали на поимку укравших из магазина алкоголь злоумышленников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

10 февраля в течение дня в один и тот же магазин на Октябрьском проспекте сотрудники вневедомственной охраны трижды выезжали по сигналу «Тревога». Около 15:20 сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего гражданина, не заплатившего за спиртное. Аналогичный случай произошел в 16:20, задержан 37-летний пскович. В 17:20 росгвардейцы поймали 56-летнего псковича с вермутом за 700 рублей. Задержанные переданы сотрудникам полиции.