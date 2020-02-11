0
10:32
ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
17:34
Появились фото и видео с места возгорания гаражей в Пскове
08:46
Жилой дом сгорел в Красногородске
11:12
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
17:42
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
16:56
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
15:02
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
Еще новости
Происшествия

Псковские похитители алкоголя облюбовали магазин на Октябрьском проспекте

Псковские росгвардейцы трижды выезжали на поимку укравших из магазина алкоголь злоумышленников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

10 февраля в течение дня в один и тот же магазин на Октябрьском проспекте сотрудники вневедомственной охраны трижды выезжали по сигналу «Тревога». Около 15:20 сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего гражданина, не заплатившего за спиртное. Аналогичный случай произошел в 16:20, задержан 37-летний пскович. В 17:20 росгвардейцы поймали 56-летнего псковича с вермутом за 700 рублей. Задержанные переданы сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
11 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
Появились фото и видео с места возгорания гаражей в Пскове
10 февраля 2020
Появились фото и видео с места возгорания гаражей в Пскове
Жилой дом сгорел в Красногородске
10 февраля 2020
Жилой дом сгорел в Красногородске
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
09 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
07 февраля 2020
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове 1
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
06 февраля 2020
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла

Идет загрузка...