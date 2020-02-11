Координационный совет уполномоченных по правам человека пройдёт в Пскове

12:12, 11 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил за организацию в Пскове заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Речь об этом шла на встрече главы области с региональным омбудсменом Дмитрием Шаховым.

Координационный совет в Псковской области должен состояться впервые за 10 лет существования института омбудсмена. С предложением собрать омбудсменов именно в Пскове выступил председатель Координационного совета — уполномоченный по правам человека Ленинградской области Сергей Шабанов. Основными темами встречи станут соблюдение прав пожилых людей на социальное обслуживание и обеспечение права инвалидов на профессиональную реализацию.

«В Пскове есть уникальные в этом плане организации, положительный опыт которых должен быть изучен и растиражирован в другие регионы Северо-Западного федерального округа», — сказал Дмитрий Шахов и добавил, что участником координационного совещания может стать уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Направьте предложения по организации мероприятия», — отреагировал Михаил Ведерников.

Также Дмитрий Шахов предложил Михаилу Ведерникову внести поправки в закон «О Ветеранах труда Псковской области». Обязательным условием для присвоения почетного звания может стать отсутствие неснятой или непогашенной судимости. Также предлагается исключить из общего стажа работы период отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. Михаил Ведерников заметил, что вопрос следует проанализировать вместе с коллегами из Псковского областного Собрания депутатов и выработать совместную позицию.

«Это одно из почетных званий Псковской области, поэтому надо формировать такие критерии, чтобы его получали самые достойные жители региона», — подчеркнул губернатор.