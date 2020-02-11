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Укравшую сейф с 3 млн рублей гражданку Узбекистана задержали в Псковской области

Укравшую сейф с тремя миллионами рублей гражданку Узбекистана задержали в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МВД России.

10 февраля около двух часов дня в полицию Приморского района Санкт-Петербурга обратился 67-летний учредитель коммерческой фирмы с заявлением. Он рассказал, что в декабре 2019 года познакомился с девушкой на сайте знакомств, а в конце января пригласил её к себе домой. Пока хозяин квартиры спал, гостья в простыне вынесла сейф с 3 млн рублей. Деньги мужчина взял в кредит, чтобы открыть малый бизнес. Все это время он не обращался в полицию, потому что рассчитывал на новую встречу со знакомой.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска Приморского района задержали подозреваемую в Псковской области. Злоумышленницей оказалась 33-летняя гражданка Узбекистана. Преступница находилась в России без регистрации, срок ее временной регистрации в Ленинградской области истек еще летом 2019 года. Девушка направлялась на поезде в Москву, а затем собиралась уехать к себе на родину. Часть денег она уже успела потратить, другую перевела в Узбекистан. 

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