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Общество

Виктор Антонов оценил работу псковского врачебно-физкультурного диспансера

Фото Андрея Степанова

Первый вице-спикер регионального парламента Виктор Антонов оценил работу врачебно-физкультурного диспансера в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном Собрании. 

Открытия диспансера областное Собрание и спортсмены добивались почти 15 лет. «Врачебно-физкультурный диспансер – очень важный объект здравоохранения», - подчеркнул Виктор Антонов, отметив, что долгие годы депутаты требовали у власти решить вопрос с отсутствием диспансера. В частности, проводились парламентские часы, заседания рабочих групп.

Учреждение находится в здании спортивного комплекса «Олимп», юридически являясь отделением детской областной больницы. Диспансер обеспечен всем необходимыми для полноценной работы. В диспансере имеются аппараты для механотерапии и ультразвукового исследования, рентген-кабинет, а также кабинет функциональной диагностики. Виктор Антонов напомнил, что были опасения по поводу нехватки кадров, но врачей удалось привлечь, большинство из них пока работают по совместительству. Сейчас в учреждении трудятся 80 сотрудников, в том числе 22 врача.

Вице-спикер областного Собрания поблагодарил председателя комитета по здравоохранению Марину Гаращенко за хорошо организованную работу диспансера.

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