Данные о завышении цен на медицинские маски и лекарства в Псковской области передадут Владимиру Путину

14:29, 11 февраля 2020, ПАИ

Данные о завышении цен на медицинские маски и противовирусные препараты в Псковской области передадут президенту России Владимиру Путину. Как сообщает РИА Новости, регион наряду с Московской областью и Удмуртией вошёл в список субъектов с зафиксированным ростом цен в аптеках. Мониторинг проводило молодёжное крыло Общероссийского народного фронта.

«К примеру, в одной из аптек Псковской области препарат «Тамифлю» стоит 1 998 рублей при средней стоимости 1 264 рублей. А цены на медицинские маски в Удмуртии и Московской области достигают 25 рублей за штуку», - сообщает ОНФ.

Также в ОНФ рассказали, что во время рейда в Башкирии столкнулись с ситуацией, когда фармацевты отпускали лимитированное количество масок одному покупателю. В Элисте медицинских масок не оказалось в четырех из шести проверенных аптек. Рейды в Югре выявили рост цен на противовирусные препараты. Медицинских масок также не было в продаже во многих аптеках Ханты-Мансийска, в Сургуте цены на маски существенно разнились.

Спрос на медицинские маски значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая. Президент на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.