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Общество

Эстонские власти не планируют либерализировать визовый режим с Россией

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал не целесообразной либерализацию визового режима с Россией. Глава министерства отметил, что не считает данный вопрос разумным. В то же время он признал, что эстонские власти убеждены, что граждане могли бы пересекать российскую границу с меньшим количеством препятствий, сообщили РИА Новости.

Политик также рассказал, что выдаваемые Россией электронные визы, пользуются повышенным спросом среди эстонских граждан и не представляют угрозы для безопасности страны. При этом он назвал политику Европейского союза и НАТО в отношении РФ оправданной.

Граждане 53 иностранных государств в 2019 году смогли оформить бесплатную единоразовую электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Калининградской области. До этого такой порядок был введен на Дальнем Востоке. С 1 января 2021 года граждане других стран смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.

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