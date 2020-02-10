Сезон органных концертов в Псковской области откроется в конце апреля

14:37, 11 февраля 2020, ПАИ

Сезон органных концертов в Псковской области откроется в конце апреля, соответствующий анонс появился в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».

По традиции приглашённые музыканты будут исполнять произведения на духовом органе, который находится в кирхе Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12А). Инструмент построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году, и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области.

Концерты в кирхе обычно проводятся с апреля по октябрь на пожертвования слушателей. Собранные средства идут на восстановление уникального инструмента.

Программа предстоящих концертов пока не представлена.