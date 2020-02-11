Арест автомобиля побудил великолучанина погасить долг

15:11, 11 февраля 2020, ПАИ

Арест автомобиля стал для жителя Великих Лук поводом поторопиться с погашением долга. Задолженность в размере 35 тысяч рублей образовалась по административному правонарушению, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Решением суда великолучанин привлечен к административной ответственности за «нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции». По данному факту было возбуждено исполнительное производство. Установлено, что гражданин имеет иномарку «Mitsubishi Pajero Sport», на которую приставы и наложили арест.

После данных ограничительных мер должник произвел оплату штрафа в полном объеме. Арест с транспортного средства был снят.