0
15:16
Из приюта «Лесопилка» в Пскове пропал пёс по кличке Люк
10:32
ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
17:34
Появились фото и видео с места возгорания гаражей в Пскове
08:46
Жилой дом сгорел в Красногородске
11:12
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
17:42
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
16:56
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
Еще новости
Происшествия

Арест автомобиля побудил великолучанина погасить долг

Арест автомобиля стал для жителя Великих Лук поводом поторопиться с погашением долга. Задолженность в размере 35 тысяч рублей образовалась по административному правонарушению, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Решением суда великолучанин привлечен к административной ответственности за «нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции». По данному факту было возбуждено исполнительное производство. Установлено, что гражданин имеет иномарку «Mitsubishi Pajero Sport», на которую приставы и наложили арест.

После данных ограничительных мер должник произвел оплату штрафа в полном объеме. Арест с транспортного средства был снят.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Из приюта «Лесопилка» в Пскове пропал пёс по кличке Люк
11 февраля 2020
Из приюта «Лесопилка» в Пскове пропал пёс по кличке Люк
ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
11 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
Появились фото и видео с места возгорания гаражей в Пскове
10 февраля 2020
Появились фото и видео с места возгорания гаражей в Пскове
Жилой дом сгорел в Красногородске
10 февраля 2020
Жилой дом сгорел в Красногородске
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
09 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
07 февраля 2020
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове 1
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом

Идет загрузка...