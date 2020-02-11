Великолучанин Дмитрий Тарнаков стал победителем Первенства России в Орле в стрельбе из классического лука

15:01, 11 февраля 2020, ПАИ

Золотым подиумом завершилось для великолукской школы стрельбы из лука Первенство России среди юниоров, проходившее в Орле. Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, воспитанник Заслуженного тренера России Виталия Андреева, мастер спорта Дмитрий Тарнаков завоевал первое место в индивидуальной стрельбе из классического лука, передает корреспондент Псковского агентства информации.



Дмитрий Тарнаков оказался выше на пьедестале представителей Башкирии и Забайкальского края, и получил путевку на Первенство Европы среди юниоров.

Также на Первенстве страны 14-летняя Милана Мурзина выполнила норматив мастера спорта.

Ранее в Орле на Чемпионате России во взрослой сетке бронзу завоевала 16-летняя Ника Снеткова в индивидуальной стрельбе из блочного лука.