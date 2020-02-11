Ярмарочную площадь обустроят в Печорах

15:08, 11 февраля 2020, ПАИ

В Печорах в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов обустроят ярмарочную площадку. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на встрече с журналистами в пресс-центре газеты «Псковская правда» 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Михеев отметил, что в рамках эстонского направления сотрудничества в Псковской области реализуются два крупных проекта. Первый – поддержка малого и среднего бизнеса, а именно развитие фермерства и предпринимательства в Печорском районе, второй – улучшение экологической ситуации на Чудском озере и транспортной доступности Талабских островов.

В рамках первого проекта в Печорском районе обустроят ярмарочное пространство площадью 6,7 тысяч квадратных метров. После проведения всех работ здесь смогут разместиться более 100 предпринимателей. Андрей Михеев также отметил, что в рамках этого проекта будут реконструированы и порядка 10 километров дорог.

В рамках второго проекта будет улучшена экологическая ситуация на Чудском озере и транспортная доступность Талабских островов. В частности, проект предполагает строительство причала для катеров, приобретение муниципального катера для населения Талабских островов, а также закупку и установку новых очистных систем, которые, в том числе, позволят сэкономить более 30% электроэнергии.

В целом общее финансирование двух проектов по эстонскому направлению составляет 4 млн евро. Реализовать их планируют в 2020-2021 годы.

По эстонскому направлению реализуется ещё порядка 15 проектов, но меньшего масштаба. Их тематика укладывается в ключевые направления программы приграничного сотрудничества: экология, культура, поддержка бизнеса, связи и контакты людей, проживающих на приграничных территориях. Например, один из проектов - это строительство сушильного цеха в деревне Логозовичи Псковского района.