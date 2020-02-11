Шлагбаум на въезде во двор может появиться у «Дворянского гнезда» в Пскове

15:15, 11 февраля 2020, ПАИ

В Пскове жители многоквартирного дома, известного в городе как «Дворянское гнездо» (№29/31 по Рижскому проспекту), хотят установить шлагбаум при въезде во двор. Об этом заявил помощник главы Пскова Дмитрий Яковлев в рамках зседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации города 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Собственники дома приняли решение установить также ограничительные конусы при въезде во двор.

«Когда будет производиться реконструкция Рижского проспекта, данная дворовая территория будет загружена автомобилями», - добавил Дмитрий Яковлев, отметив необходимость поддержать жителей, ограничив транзит транспорт через их двор.

Кроме того, Дмитрий Яковлев выступил с предложением в рамках реконструкции Рижского проспекта разрешить выезд из двора налево в сторону центра на Рижский проспект, ситуация с учетом светофора позволяет сделать это.

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков добавил, что шлагбаум можно будет поставить после формирования ТОСа, либо после межевания земли.

«Двор не размежеван, пока это общественная территория», - добавил начальник отдела по транспорту и связи Евгений Зинкевич.

Депутат Псковской городской Думы Федор Постнов добавил, что решение надо выносить на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения после того, как размежуют территорию. Комиссия приняла решение ускорить действия собственников по размежеванию земли.