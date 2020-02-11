Мультилабораторию для анализа воды, почвы и продуктов питания создали в ПсковГУ

15:43, 11 февраля 2020, ПАИ

В начале февраля, к Дню российской науки 8 февраля, в ПсковГУ завершился монтаж оборудования в уникальной университетской мультилаборатории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Подобная учебная мультилаборатория – первая в регионе. Теперь на базе ПсковГУ в Институте медицины и экспериментальной биологии появилась возможность для проведения серийных лабораторных работ, научных исследований, опытов, анализу воды, почвы, продуктов питания и наблюдений по естественно-научным дисциплинам - физике, химии и биологии.

В мультилаборатории ПсковГУ установлено высокотехнологичное оборудование с покрытием, выдерживающим агрессивные среды и температурные перепады. Такое же оборудование используется в лабораториях «Артека», «Сириуса», Санкт-Петербургского горного университета и ведущих вузов нефтехимической и химической отрасли. Поставщик лабораторной мебели – наша псковская компания «Эксперт» - снабжает оборудованием европейские страны. К примеру, в Германии на заводе по нефтепереработке установлены именно их оборудование.

Лаборатория ПсковГУ открывает новые возможности для подготовки кадров по таким особо востребованным смежным специальностям, как биофизика, биохимия, биоинженерия, медицинская информатика и кибернетика.

"Создание мультилаборатории – это в первую очередь шанс для самих студентов. Разных направлений и профилей, разных возрастов, разных уровней подготовки, - отметила доктор биологических наук, директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро. – Как бакалавры, так и магистры смогут выполнять экспериментальные части своих выпускных квалификационных работ. Также предполагается проводить исследования и делать открытия с заинтересованными студентами. В ПсковГУ существует достаточно молодой факультет медицинского образования, развитие которого считается одной из главных и приоритетных задач. Несомненно, для него необходимы комплексные лаборатории, на базе которых студенты-медики смогут проводить эксперименты".

Новая мультилаборатория предназначена также для школьников, ребят из детских клубов, для которых преподаватели института будут проводить теоретические занятия, лабораторные опыты, ставить эксперименты. А также для учеников Кикоинского класса, открытого в 2019 году на базе школы №1 Пскова в рамках сетевого взаимодействия ПсковГУ с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт». Большую роль в этом проекте играет вовлечение учащихся в исследовательский процесс, работу в лабораториях. Преподаватели вуза ведут внеурочную деятельность, которая предусматривает метапредметные тематические модули по предметам «Биология», «География», «Физика». Созданная современная мультилаборатория позволяет это осуществлять.

Создание лаборатории в будущем позволит открывать новые образовательные программы для подготовки высококвалифицированных кадров для региона.

В ближайшее время в Псковском государственном университете появится ещё одна узкоспециализированная лаборатория - по гистологии, эмбриологии животных. Эта лаборатория будет обслуживать сразу обе кафедры Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ: естественно-географическую и медицинскую.