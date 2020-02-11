Проблемы с ввозом в Псковскую область мёда, вина, семян и браслета Bvlgari возникли у въезжавшей из Латвии россиянки

16:40, 11 февраля 2020, ПАИ

Проблемы с ввозом в Псковскую область мёда, вина, семян и браслета Bvlgari возникли у въезжавшей из Латвии россиянки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, в багажнике её автомобиля сотрудники ведомства обнаружили незадекларированные 11 литров вина и пива, банку меда, 241 упаковку с семенами, произведенными в Германии, США, Нидерландах и Великобритании, и упакованный в коробку браслет из металла желтого цвета «BVLGARI».

В таможне напомнили, что ввоз семенного и посадочного материала не допускается без фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера или страны-реэкспортера. Мед является товаром, подлежащим ветеринарному контролю. Ввоз меда без предъявления ветеринарного сертификата, выданного уполномоченным органом, также не допускается. В связи с этим россиянке запретили ввоз семян и меда на территорию страны. Семена и мёд возвращены на сопредельную территорию.

Кроме того, из-за рубежа запрещается ввозить больше 5 литров алкогольной продукции и пива. При этом алкоголь свыше 3 литров необходимо внести в декларацию и за каждый литр сверх нормы заплатить таможенные пошлины, налоги в размере 10 евро за 1 литр. Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары для личного пользования наземным транспортом на сумму не выше 500 евро общим весом не более 25 кг. Браслет направлен на экспертизу по определению рыночной стоимости.

В отношении гражданки Российской Федерации возбуждено два дела об административных правонарушениях.