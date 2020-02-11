Псковичей просят поддержать парк Гагарина в голосовании на благоустройство «Городской среды»

17:13, 11 февраля 2020, ПАИ

Жителей Пскова просят поддержать голосом парк Гагарина, который может был благоустроен по программе «Городская среда». С призывом к горожанам обратился депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков.

Парк находится между улицами Гущина, Гдовская и Застенный переулок. Существует он давно, с 2000 года там началась многоэтажная застройка. Теперь рядом располагаются 17 многоквартирных домов, в них проживают около 2000 человек.

«Парк очень уютный, в 2011 году начали благоустройство, с 2012 года парк начали убирать за муниципальный счет», - рассказал Григорий Стороненков, добавив, что в 2017 году к нему обратились жители данной территории с просьбой подать заявку на включение парка в программу «Городская среда».

Голосование стартовало с 8 февраля и завершится 24 февраля. Григорий Стороненков призывает объединиться и выиграть голосование, чтобы появился проект, а в будущем и благоустройство парка. Важно, по его словам, сохранить здоровые деревья и осовременить территорию. Проголосовать за парк можно здесь >>>.