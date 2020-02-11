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Общество

Светофор с кнопкой появится на пешеходном переходе у дома №127 на улице Ипподромной в Пскове

Светофор с кнопкой появится на пешеходном переходе у дома №127 на улице Ипподромной в Пскове. Такое решение принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Когда из-за автобусной остановки начинает двигаться пешеход, водитель не всегда успевает среагировать», - заметил депутат Псковской гордумы, инициатор установки светофора Григорий Стороненков.

Начальник УГИБДД по Пскову Владимир Папорт согласился, что пешеходный переход требует дооснащения. «Нужно привести переход в порядок. Надо просто-напросто приподнять его», - предложил он.

Однако Управление городского хозяйство решило не ограничиваться предложением Папорта и поставить «зебру» на Ипподромной в очередь на организацию регулируемого пешеходного перехода.

Активисты движения «Убитые дороги» попросили также рассмотреть возможность установки пешеходного светофора с кнопкой вызова на улице Чудской в районе пересечения с Алмазной. «Там длинный бешеный пешеходный переход», - описал обстановку Николай Мельков. «Переход, действительно, опасный», - согласился Владимир Папорт. Предложение об установке светофора в этом месте решено поддержать. 

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