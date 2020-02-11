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Общество

Эстафету Победы встретят на Кургане Дружбы в Псковской области

18 февраля в 12:00 на Кургане Дружбы в Себежском районе состоится торжественное мероприятие, посвященное встрече Эстафеты Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Эстафета проходит вдоль внешних границ государств-участников Содружества независимых государств и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

На Кургане Дружбы, где сходятся границы России, Белоруссии и Латвии, состоится передача кубка – символа эстафеты псковским пограничникам от представителей пограничной службы Белоруссии. Запланирован также торжественный митинг у белорусского монумента героям-комсомольцам деревни Прошки, на российской стороне – возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза Марии Пынто, а также концерт с участием творческих коллективов Псковской области.

Затем символ Эстафеты Победы проследует по южным границам России в страны СНГ. Завершится патриотическая акция 28 мая в Москве на Поклонной горе.

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