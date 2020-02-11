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Общество

Главный врач-инфекционист Псковской области: Вакцинация - основная защита от гриппа

Главный врач-инфекционист Псковской области, главный врач Центра СПИД Псковской области Ирина Сивачева в эфире ПАИ-live назвала вакцинацию основным способом защиты от ОРВИ и гриппа.

Фото: ПАИ

«Если говорить о гриппе  - нужно делать вакцинацию. Мы, медики, все прививаемся, и хорошо понимаем, что вакцинация - основная защита от гриппа. Если ты привит, да, можно заболеть, но в легкой форме, и вероятность летального исхода стремится к нулю», - отметила она.

Вакцины от гриппа в регион в 2019 году поступило более чем достаточно. Привиты около 45% населения, однако есть люди люди, которые до сих пор принципально не прививаются. Это, по словам эксперта, скажется на картине заболеваемости. В настоящее время в регионе закрыты на карантин 4 учебных класса в школах и 6 групп в детских дошкольных учреждениях. «А если бы дети были привиты, то и заболевших было бы меньше», - добавила Ирина Сивачева.

Она уточнила, что сейчас, в период эпидподъема, прививаться уже поздно. Следует прибегать к профилактическим мерам: мыть руки, гулять на открытом воздухе, высыпаться, хорошо питаться, отказаться от курения. 

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