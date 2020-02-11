Эксперт перечислил меры для сокращения количества ДТП на улицах Пскова
Меры по снижению количества ДТП на улицах Пскова озвучил начальник ГИБДД города Владимир Папорт на комиссии по безопасности дорожного движения администрации Пскова 11 февраля.
В перечень вошли: светофорные объекты, нанесение дорожной разметки из термопластика, дополнительное освещение отдельных участков дорог, средства видеофиксации нарушений, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Так, он предложил на пересечении Рижского проспекта и улицы Печорской предусмотреть установку дорожной разметки из термопластика, а также поставить сфетовор. На пересечении Рижского проспекта с улицей Юбилейной предложено предусмотреть горизонтальную разметку, комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, а также нанести стоп-линию.
«Существующий пешеходный переход у ГКЦ на площади Победы не соответсвует никаким нормам - ни по освещенности, ни по подходам, но существующее направление должно быть сохранено, может на метров 5 подвинем», - отметил Владимир Папорт.
Предложено также установить светофор на пересечении улиц Советской и Свердлова. На пересечении Крестовского шоссе с Болотным проездом - изменить организацию движения с внутренних полос разрешить поворот направо и разворот. При движении с Морозовской ветки решено поставить дополнительную секцию светофора.
На пересечение улицы Олега Кошевого с улицей Белинского отмечена ограниченная видимость.
«Надо решить вопрос с собственникам жилья - там забор стоит у красной линии. Попросил муниципалитет проверить правильность установки забора», - сказал Владимир Папорт.