Эксперт перечислил меры для сокращения количества ДТП на улицах Пскова

18:27, 11 февраля 2020, ПАИ

Меры по снижению количества ДТП на улицах Пскова озвучил начальник ГИБДД города Владимир Папорт на комиссии по безопасности дорожного движения администрации Пскова 11 февраля.

В перечень вошли: светофорные объекты, нанесение дорожной разметки из термопластика, дополнительное освещение отдельных участков дорог, средства видеофиксации нарушений, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Так, он предложил на пересечении Рижского проспекта и улицы Печорской предусмотреть установку дорожной разметки из термопластика, а также поставить сфетовор. На пересечении Рижского проспекта с улицей Юбилейной предложено предусмотреть горизонтальную разметку, комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, а также нанести стоп-линию.

«Существующий пешеходный переход у ГКЦ на площади Победы не соответсвует никаким нормам - ни по освещенности, ни по подходам, но существующее направление должно быть сохранено, может на метров 5 подвинем», - отметил Владимир Папорт.

Предложено также установить светофор на пересечении улиц Советской и Свердлова. На пересечении Крестовского шоссе с Болотным проездом - изменить организацию движения с внутренних полос разрешить поворот направо и разворот. При движении с Морозовской ветки решено поставить дополнительную секцию светофора.

На пересечение улицы Олега Кошевого с улицей Белинского отмечена ограниченная видимость.

«Надо решить вопрос с собственникам жилья - там забор стоит у красной линии. Попросил муниципалитет проверить правильность установки забора», - сказал Владимир Папорт.