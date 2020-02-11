Подъезд к женской консультации в Пскове отремонтируют при строительстве улицы Кузбасской дивизии

17:30, 11 февраля 2020, ПАИ

Подъезды к женской консультации в Пскове отремонтируют в период строительства улицы Кузбасской дивизии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В 2020 году планируется разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство улицы Кузбасской дивизии (участок от улицы Юбилейной до улицы Народной)». Выполнят ее за счёт субсидий бюджету Пскова из областного бюджета.

Муниципальный контракт на подготовку документации уже заключен. В рамках проектирования предусматривается строительство проезжей части, тротуаров, велодорожек, двух автобусных остановок, монтаж светофора и уличного освещения, а также размещение вертолетной площадки.

При разработке данной проектной документации планируется предусмотреть ремонт существующих подъездов к комплексу зданий женской консультации с организацией нужного количества парковочных мест для посетителей, строительство новых тротуаров и соединение их с тротуаром вдоль проектируемой улицы Кузбасской дивизии, планируется рассмотреть возможность организации автономного подъезда к зданию областной стоматологии с организацией парковки.

Строительство улицы Кузбасской дивизии будет возможно после разработки проекта и выделения средств в 2021-2022 годах, добавили в администрации.