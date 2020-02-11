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Общество

Первый чемпионат и первенство по брейкингу пройдет в Пскове

В Пскове состоится первый официальный чемпионат и первенство по брейкингу. По результатам соревнований будут присвоены спортивные разряды по брейкингу, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Мероприятие состоится 16 февраля в ГАУ ПО «ДСС» «Ледовый Дворец» в гимнастическом зале по адресу улица Балтийская, 11. Начало в 13:00.

Участие могут принимать танцоры, проживающие и прописанные в Пскове и Псковской области. Для участия каждому участнику необходимо оформить страховку, иметь допуск от врача для участия. Также необходимо пройти регистрацию ВКонтакте и подтвердить свое участие на месте с паспортом или свидетельством о рождении. Взнос на участие 300 рублей, зрительский билет – 150 рублей.

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