Первый чемпионат и первенство по брейкингу пройдет в Пскове

17:36, 11 февраля 2020, ПАИ

В Пскове состоится первый официальный чемпионат и первенство по брейкингу. По результатам соревнований будут присвоены спортивные разряды по брейкингу, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Мероприятие состоится 16 февраля в ГАУ ПО «ДСС» «Ледовый Дворец» в гимнастическом зале по адресу улица Балтийская, 11. Начало в 13:00.

Участие могут принимать танцоры, проживающие и прописанные в Пскове и Псковской области. Для участия каждому участнику необходимо оформить страховку, иметь допуск от врача для участия. Также необходимо пройти регистрацию ВКонтакте и подтвердить свое участие на месте с паспортом или свидетельством о рождении. Взнос на участие 300 рублей, зрительский билет – 150 рублей.