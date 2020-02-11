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Общество

В банях Пскова сохранят существующие льготы

В банях Пскова сохранят существующие льготы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Вопрос обсуждался на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы. Представитель Банно-прачечного комбината отметил, что тарифы на услуги бань не менялись с 2015 года, соответственно, в связи с инфляцией росли и убытки предприятия.

В вынесенном на обсуждение законопроекте предлагается повысить размер платы за услуги бань в рабочие дни со 160 до 180 рублей, в выходные - с 210 до 240 рублей. При этом стоимость услуги для пенсионеров в размере 100 рублей в бане №1 по улице Советской сохранится, как и тариф на помывку в размере 10 рублей для граждан, проживающих в домах без централизованного водоснабжения. Дети до 7 лет, как и прежде, смогут посещать бани бесплатно.

Большинство членов комитета проголосовали за включение вопроса в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы.

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