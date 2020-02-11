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Общество

Изменится режим работы светофора на проспекте Энтузиастов в Пскове

Изменится режим работы светофора на проспекте Энтузиастов у дома №5а в Пскове. Соответствующее предложение общественного движения «Убитые дороги» поддержала комиссия по безопасности дорожного движения администрации Пскова 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе заседании комиссии было также решено дополнить табло с обратным отсчетом времени для красного сигнала. Участники комиссии по БДД отметили, что для пешеходов сделают единую фазу для перехода по двум проезжим частям.

В рамках последующего комиссионного выезда управления городского хозяйства администрации Пскова и ГИБДД будет определено время работы светофора.

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