Изменится режим работы светофора на проспекте Энтузиастов в Пскове

17:57, 11 февраля 2020, ПАИ

Изменится режим работы светофора на проспекте Энтузиастов у дома №5а в Пскове. Соответствующее предложение общественного движения «Убитые дороги» поддержала комиссия по безопасности дорожного движения администрации Пскова 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе заседании комиссии было также решено дополнить табло с обратным отсчетом времени для красного сигнала. Участники комиссии по БДД отметили, что для пешеходов сделают единую фазу для перехода по двум проезжим частям.

В рамках последующего комиссионного выезда управления городского хозяйства администрации Пскова и ГИБДД будет определено время работы светофора.