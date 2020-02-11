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В деревне Порховского района двое детей остались сиротами после ссоры родителей

В деревне Подсевы Порховского района 11 февраля произошло убийство. 27-летний мужчина с ножом напал на свою супругу. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, сообщил Псковскому агентству информации источник, близкий к правоохранительным органам.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили и тело нападавшего. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

Известно, что у супружеской пары остались двое детей — 8 и 5 лет. Они сейчас находятся у бабушки и дедушки. 

 

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