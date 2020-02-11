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Сотрудники псковского ФСИН заняли первое место на отборочных соревнованиях Чемпионата России по практической стрельбе
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Спорт

Сотрудники псковского ФСИН заняли первое место на отборочных соревнованиях Чемпионата России по практической стрельбе

В Псковской области в деревне Ваулино состоялся отборочный этап Чемпионата России по практической стрельбе среди сотрудников отделов специального назначения. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Псковской области

Отборочный этап Чемпионата России по практической стрельбе прошел на базе УФСИН России по Псковской области.  На соревнования прибыли сотрудники подразделений специального назначения территориальных органов ФСИН России, дислоцирующихся на территории Северо-Западного федерального округа. Состязания были посвящены 20-й годовщине участия сотрудников ФСИН России в боевых действиях в районе населенного пункта Комсомольское Чеченской Республики.  Всего в соревнованиях приняло участие 8 команд, представлявших Республики Карелия и Коми, Мурманскую, Вологодскую, Новгородскую, Калининградскую, Архангельскую и Псковскую области. 

Условия соревнований предполагали выполнение упражнений участниками при полной боевой экипировке в условиях, максимально приближенных к боевым. Правила предусматривали выполнение групповых, одиночных упражнений по стрельбе из автоматов и пистолетов, а также комбинированных из обоих видов оружия.

Фото: пресс-служба УФСИН по Псковской области

По итогам испытаний общекомандное первое место заняли сотрудники ОСН «Зубр» (Псковская обл.), второе - ОСН «Айсберг» (Мурманская обл.), третье место досталось бойцам ОСН «Русич» (Новгородская обл.). В личном первенстве все три лидирующих позиции заняли сотрудники псковского отдела специального назначения «Зубр».

Добавим, финальный этап Чемпионата России по практической стрельбе среди сотрудников ОСН ФСИН России состоится в марте текущего года на базе УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Согласно правилам проведения Чемпионата от Северо-Западного федерального округа на него отправятся команды, занявшие два первых места.

 

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