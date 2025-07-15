Псковский боксёр примет участие во всероссийских соревнованиях в Воронеже

12:31, 15 июля 2025, ПАИ

Псковский боксёр Артур Кулаков примет участие во всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок губернатора Воронежской области А. В. Гусева». Бои пройдут в Воронеже с 18 по 27 июля, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Артур Кулаков в этом году стал обладателем кубка Победы по боксу в составе команды «Ленинград», а также выиграл всероссийские соревнования «Кубок командующего ВДВ» в Рязани, за что получил путёвку на чемпионат России.

Недавно Кулаков стал серебряным призёром чемпионата СЗФО. Тренирует спортсмена Вадим Голик.

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