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Псковский боксёр примет участие во всероссийских соревнованиях в Воронеже

Псковский боксёр Артур Кулаков примет участие во всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок губернатора Воронежской области А. В. Гусева». Бои пройдут в Воронеже с 18 по 27 июля, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Артур Кулаков. Фото: Федерация бокса России

Артур Кулаков в этом году стал обладателем кубка Победы по боксу в составе команды «Ленинград», а также выиграл всероссийские соревнования «Кубок командующего ВДВ» в Рязани, за что получил путёвку на чемпионат России.

Недавно Кулаков стал серебряным призёром чемпионата СЗФО. Тренирует спортсмена Вадим Голик.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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