Псковские футболисты выиграли турнир в Луге

14:14, 15 июля 2025, ПАИ

Псковские футболисты команды «Стрела-2015» выиграли турнир Pro sport среди команд 2015 года рождения, который прошёл в Луге. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Стрела».

Золото завоевали псковские воспитанники тренера Андрея Скориченко.

Лучшим игроком соревнований в составе «Стрелы» признали Родиона Курдюкова.

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