Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские футболисты выиграли турнир в Луге

Псковские футболисты команды «Стрела-2015» выиграли турнир Pro sport среди команд 2015 года рождения, который прошёл в Луге. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Стрела».

Фото: спортшкола «Стрела»

Золото завоевали псковские воспитанники тренера Андрея Скориченко.

Лучшим игроком соревнований в составе «Стрелы» признали Родиона Курдюкова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июля 2025

Сергей Семак: Псковский футболист Михайлов оставляет хорошее впечатление
15 июля 2025

Средства от новой футбольной школы в Пскове направят на зарплаты тренерам – Борис Елкин
15 июля 2025

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
15 июля 2025

Псковские футболисты выиграли турнир в Луге
15 июля 2025

Спортсменки Псковской области выиграли международный турнир по пляжному волейболу
15 июля 2025

Псковский боксёр примет участие во всероссийских соревнованиях в Воронеже
15 июля 2025

Зал единоборств отремонтируют в Пскове
15 июля 2025

Турнир в честь Международного дня шахмат пройдёт в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...