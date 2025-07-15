Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу

14:29, 15 июля 2025, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, который прошёл 12 и 13 июля. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»





















У мужчин победу одержали Александр Красовский и Виталий Смирнов, второе место заняли Денис Чистов и Евгений Корольков, а замкнули тройку лидеров Иван Ерёмин и Илья Николаев.

В женском зачёте выиграли Людмила Егорова и Жанна Назарова, серебро на счету Дарьи Желябовской и Юлии Яковлевой, а третье место заняли Мария Тревогина и Екатерина Никандрова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».