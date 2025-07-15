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Спорт

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, который прошёл 12 и 13 июля. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
    Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
    Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
    Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
    Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
    Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
    Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
    Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
    Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
    Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
    Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
    Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

У мужчин победу одержали Александр Красовский и Виталий Смирнов, второе место заняли Денис Чистов и Евгений Корольков, а замкнули тройку лидеров Иван Ерёмин и Илья Николаев.

В женском зачёте выиграли Людмила Егорова и Жанна Назарова, серебро на счету Дарьи Желябовской и Юлии Яковлевой, а третье место заняли Мария Тревогина и Екатерина Никандрова.

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