Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу
Подведены итоги чемпионата Великих Лук по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, который прошёл 12 и 13 июля. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»
У мужчин победу одержали Александр Красовский и Виталий Смирнов, второе место заняли Денис Чистов и Евгений Корольков, а замкнули тройку лидеров Иван Ерёмин и Илья Николаев.
В женском зачёте выиграли Людмила Егорова и Жанна Назарова, серебро на счету Дарьи Желябовской и Юлии Яковлевой, а третье место заняли Мария Тревогина и Екатерина Никандрова.
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