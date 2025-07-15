Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Турнир в честь Международного дня шахмат пройдёт в Пскове

Турнир по рапиду (быстрым шахматам) в честь Международного дня шахмат пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Афиша: «Анлим»

Соревнования пройдут по швейцарской системе в девять туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Принять участие могут все желающие. Регистрация пройдёт 20 июля с 11:00 до 11:40. Организаторы наградят призёров, а также лучших среди ветеранов, женщин и юниоров, если в категории есть хотя бы три человека.

Предварительные заявки на участие принимают до 18 июля. Непосредственную организацию турнира осуществляет АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июля 2025

Турнир в честь Международного дня шахмат пройдёт в Пскове
15 июля 2025

Псковичка выиграла всероссийские соревнования по велоспорту
15 июля 2025

Псковичи стали бронзовыми призёрами ралли «900 озёр»
14 июля 2025

Первенство Псковской области по спортивному ориентированию провели в Пустошкинском районе
14 июля 2025

Псковские футболистки примут участие в финале первенства России
14 июля 2025

Российская легкоатлетка повторила прошлогодний рекорд псковской прыгуньи
14 июля 2025

ФК «Псков» разгромно проиграл мурманскому «Северу» на выезде
14 июля 2025

Псковский губернатор принял решение о покупке спортоборудования за высокие результаты

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...