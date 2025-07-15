Турнир в честь Международного дня шахмат пройдёт в Пскове

10:40, 15 июля 2025, ПАИ

Турнир по рапиду (быстрым шахматам) в честь Международного дня шахмат пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Соревнования пройдут по швейцарской системе в девять туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Принять участие могут все желающие. Регистрация пройдёт 20 июля с 11:00 до 11:40. Организаторы наградят призёров, а также лучших среди ветеранов, женщин и юниоров, если в категории есть хотя бы три человека.

Предварительные заявки на участие принимают до 18 июля. Непосредственную организацию турнира осуществляет АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

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