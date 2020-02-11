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Общество

В МВД предложили фиксировать процедуру техосмотра на видео

Министерство внутренних дел России предлагает с июня текущего года фиксировать процедуру прохождение технического осмотра не только на фото, но и на видео. Соответствующий проект изменений в постановление о порядке проведения техосмотров был опубликован сегодня на портале проектов нормативно-правовых актов.

Полицейские считают, что разработанное предложение определенно улучшит процесс прохождения техосмотра. Целью называется «исключение случаев фальсификации проведения технического осмотра и обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей». Кроме того, это должно  существенно сократить число ДТП.

Закон об обязательной фотофиксации техосмотра вступит в силу с 8 июня. Контролировать его соблюдение будут сотрудники МВД.
 

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