Псковская область входит в топ-35 регионов с недорогим оздоровительным отдыхом

07:00, 12 февраля 2020, ПАИ

Псковская область входит в топ-35 регионов с недорогим оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной, сообщает туристический портал ТурСтат со ссылкой на сервис бронирования путёвок.

В списке недорогих регионов России отдых в санатории обойдется до двух тысячи рублей в день за проживание, питание и лечение. В Псковской области можно найти санаторный отдых за 1,7 тысяч рублей в день.

В первую десятку топа вошли Курганская область, Приморский край, Тамбовская область, Челябинская область, Липецкая область, Орловская область, Республика Марий Эл, Крым, Башкортостан и Кировская область.