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Общество

Убийцам и насильникам намерены запретить работу в такси

Минтранс разработал проект закона, запрещающего людям, судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта, сообщает газета «Известия».

В июле документ планируется внести в комиссию по законопроектной деятельности, а в октябре — в Государственную думу.

Сейчас для людей с непогашенной судимостью также существует ряд ограничений. Им запрещено занимать должности на госслужбе и в правоохранительных структурах, вести педагогическую деятельность, работать адвокатами и руководить предприятиями финансового сектора, а также заниматься авиационной безопасностью, охраной и частным розыском.

 

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