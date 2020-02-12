Убийцам и насильникам намерены запретить работу в такси

08:05, 12 февраля 2020, ПАИ

Минтранс разработал проект закона, запрещающего людям, судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта, сообщает газета «Известия».

В июле документ планируется внести в комиссию по законопроектной деятельности, а в октябре — в Государственную думу.

Сейчас для людей с непогашенной судимостью также существует ряд ограничений. Им запрещено занимать должности на госслужбе и в правоохранительных структурах, вести педагогическую деятельность, работать адвокатами и руководить предприятиями финансового сектора, а также заниматься авиационной безопасностью, охраной и частным розыском.