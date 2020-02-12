Продажу вейпов через автоматы могут организовать в России
В России предложили легализовать продажи электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака в интернете и через вендинговые аппараты, сообщает газета «Известия».
Предложение разработал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, они направлены в кабмин и Минздрав.
Пока электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака не подпадают ни под один федеральный закон (в некоторых регионах власти приняли свои ограничительные меры). Из-за этого их могут купить несовершеннолетние. Специалисты считают, что для подобной продукции необходимо создать отдельный технический регламент о безопасности, а сами изделия не следует полностью приравнивать к сигаретам в части розничных и дистанционных продаж, рекламы и выкладки. Свои предложения институт считает нужным включить в текст законопроекта о регулировании оборота электронных курительных изделий.