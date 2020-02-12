Пропавшего в мае Анатолия Ниткина разыскивают в Псковской области

08:48, 12 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области разыскивается 51-летний Анатолий Ниткин Анатолий. В конце мая 2019 года уроженец Печорского района пропал на территории Пскова. До сих пор его местонахождение неизвестно, на связь с родственниками он не выходит. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид мужчине 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони - татуировка «За ВДВ».

Занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.