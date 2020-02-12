0
11:31
Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе
09:17
Водитель из Смоленской области пострадал в ДТП под Псковом (ВИДЕО)
08:57
Военнослужащие из Белоруссии прибыли в Псков для участия в учениях
07:00
Псковская область входит в топ-35 регионов с недорогим оздоровительным отдыхом
22:03
На создание музея «Россия — моя история» в Пскове направят дополнительные 250 миллионов рублей
18:27
Эксперт перечислил меры для сокращения количества ДТП на улицах Пскова
17:51
ПАИ организует прямую трансляцию вынесения приговора бывшему вице-губернатору Александру Кузнецову
Еще новости
Общество

Пропавшего в мае Анатолия Ниткина разыскивают в Псковской области

В Псковской области разыскивается 51-летний Анатолий Ниткин Анатолий. В конце мая 2019 года уроженец Печорского района пропал на территории Пскова. До сих пор его местонахождение неизвестно, на связь с родственниками он не выходит. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид мужчине 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони - татуировка «За ВДВ».

Занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе
12 февраля 2020
Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе
Водитель из Смоленской области пострадал в ДТП под Псковом (ВИДЕО)
12 февраля 2020
Водитель из Смоленской области пострадал в ДТП под Псковом (ВИДЕО)
Военнослужащие из Белоруссии прибыли в Псков для участия в учениях
12 февраля 2020
Военнослужащие из Белоруссии прибыли в Псков для участия в учениях
Псковская область входит в топ-35 регионов с недорогим оздоровительным отдыхом
12 февраля 2020
Псковская область входит в топ-35 регионов с недорогим оздоровительным отдыхом
На создание музея «Россия — моя история» в Пскове направят дополнительные 250 миллионов рублей
11 февраля 2020
На создание музея «Россия — моя история» в Пскове направят дополнительные 250 миллионов рублей
Эксперт перечислил меры для сокращения количества ДТП на улицах Пскова
11 февраля 2020
Эксперт перечислил меры для сокращения количества ДТП на улицах Пскова
ПАИ организует прямую трансляцию вынесения приговора бывшему вице-губернатору Александру Кузнецову
11 февраля 2020
ПАИ организует прямую трансляцию вынесения приговора бывшему вице-губернатору Александру Кузнецову
В Псковской области «Диктант Победы» пройдет на 27 площадках
11 февраля 2020
В Псковской области «Диктант Победы» пройдет на 27 площадках

Идет загрузка...