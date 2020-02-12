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Общество

Водитель из Смоленской области пострадал в ДТП под Псковом (ВИДЕО)

Фото ПАИ

Водитель из Смоленской области пострадал в дорожно-транспортном происшествии под Псковом утром 12 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла на Ленинградском шоссе возле остановки «Белых мох». Смолянин, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением, и транспортное средство столкнулось с впереди движущимся автомобилем.

  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ
  • Дорожная авария под Псковом на Ленинградском шоссе
    Фото: ПАИ

Водителю автомобиля Volkswagen оказывают помощь работники скорой медицинской помощи, решается вопрос о госпитализации.

На месте аварии работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.

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