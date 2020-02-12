Водитель из Смоленской области пострадал в ДТП под Псковом (ВИДЕО)
Водитель из Смоленской области пострадал в дорожно-транспортном происшествии под Псковом утром 12 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла на Ленинградском шоссе возле остановки «Белых мох». Смолянин, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением, и транспортное средство столкнулось с впереди движущимся автомобилем.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Водителю автомобиля Volkswagen оказывают помощь работники скорой медицинской помощи, решается вопрос о госпитализации.
На месте аварии работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.