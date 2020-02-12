Специалисты Роскачества рассказали о плюсах и минусах растительного молока

09:33, 12 февраля 2020, ПАИ

Специалисты Роскачества разъяснили особенности приема растительного молока. Напитки из сои, кокоса, орехов - это хороший вариант замены молока для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для вегетарианцев. Всем остальным отказываться от обычного молока категорически не советуется, сообщает ТАСС.

Переходить на неорганическое молоко следует лишь после консультации врача, особенно это касается детей и подростков. Помимо этого, на данный момент растительные напитки подпадают только под действие общего для всех пищевых продуктов Технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Там отсутствует термин «растительное молоко», поэтому просочиться на полки магазинов может практически что угодно.

Есть у растительного молока и достоинства – в нем содержатся витамины группы В, которые благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезно при бессоннице, стрессе и хронической усталости. Кроме того, за счет высокого содержания витаминов группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия, некоторые виды такого молока полезны для костей и зубов. По данным экспертов, во всех этих напитках содержится растительный белок, который может частично заменить животный.

Самым безопасным признан белок, содержащийся в соевом молоке, поскольку он хорошо усваивается и содержит множество аминокислот. В гречневом молоке нет глютена, что важно для людей с его непереносимостью. Разновидности молока из орехов обладают практически теми же свойствами, витаминами, минералами и жирами, которые содержатся в этих орехах.

Основной недостаток растительного молока – отсутствие в его составе животного белка, который содержит в себе растворимые формы кальция, легко усваиваемые организмом. Еще один минус - добавление в его состав различных растительных масел, которые