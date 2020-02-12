Восемь лет тюрьмы грозит псковичу за избиение соседа по даче
Восемь лет тюрьмы грозит 40-летнему ранее судимому псковичу за избиение соседа по даче, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.
28 июля 2019 года потерпевший стал свидетелем разговора соседок, которые возмущались по поводу его кучи песка возле их дачного участка. Мужчина обратился к женщинам с предложением высказать свои претензии напрямую и попытаться решить проблему. Однако в разговор вмешался мужчина одной из женщин, который собирался разобраться с вопросом «по-мужски». Во время словесной перепалки мужчинам не удалось договориться, поэтому злоумышленник решил перейти к более эффективным, на его взгляд, методам и нанес собеседник удар по голове. Потерпевший получил перелом костей лицевого скелета и контузию глазного яблока.
Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения.