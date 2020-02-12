0
10:41
ФОТОФАКТ: В Псковском городском суде выносится решение по делу экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова
09:17
Водитель из Смоленской области пострадал в ДТП под Псковом (ВИДЕО)
07:22
Под видом итальянского меха пенсионерка из Екатеринбурга за 56 тысяч рублей купила постельное бельё из Псковской области
20:19
Появились фотографии и видео с места гибели двух супругов в Порховском районе
17:51
ПАИ организует прямую трансляцию вынесения приговора бывшему вице-губернатору Александру Кузнецову
15:16
Из приюта «Лесопилка» в Пскове пропал пёс по кличке Люк
10:32
ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
Еще новости
Происшествия

Восемь лет тюрьмы грозит псковичу за избиение соседа по даче

Восемь лет тюрьмы грозит 40-летнему ранее судимому псковичу за избиение соседа по даче, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

28 июля 2019 года потерпевший стал свидетелем разговора соседок, которые возмущались по поводу его кучи песка возле их дачного участка. Мужчина обратился к женщинам с предложением высказать свои претензии напрямую и попытаться решить проблему. Однако в разговор вмешался мужчина одной из женщин, который собирался разобраться с вопросом «по-мужски». Во время словесной перепалки мужчинам не удалось договориться, поэтому злоумышленник решил перейти к более эффективным, на его взгляд, методам и нанес собеседник удар по голове. Потерпевший получил перелом костей лицевого скелета и контузию глазного яблока.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: В Псковском городском суде выносится решение по делу экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова
12 февраля 2020
ФОТОФАКТ: В Псковском городском суде выносится решение по делу экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова
Водитель из Смоленской области пострадал в ДТП под Псковом (ВИДЕО)
12 февраля 2020
Водитель из Смоленской области пострадал в ДТП под Псковом (ВИДЕО)
Под видом итальянского меха пенсионерка из Екатеринбурга за 56 тысяч рублей купила постельное бельё из Псковской области
12 февраля 2020
Под видом итальянского меха пенсионерка из Екатеринбурга за 56 тысяч рублей купила постельное бельё из Псковской области
Появились фотографии и видео с места гибели двух супругов в Порховском районе
11 февраля 2020
Появились фотографии и видео с места гибели двух супругов в Порховском районе
ПАИ организует прямую трансляцию вынесения приговора бывшему вице-губернатору Александру Кузнецову
11 февраля 2020
ПАИ организует прямую трансляцию вынесения приговора бывшему вице-губернатору Александру Кузнецову
Из приюта «Лесопилка» в Пскове пропал пёс по кличке Люк
11 февраля 2020
Из приюта «Лесопилка» в Пскове пропал пёс по кличке Люк
ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
11 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
Появились фото и видео с места возгорания гаражей в Пскове
10 февраля 2020
Появились фото и видео с места возгорания гаражей в Пскове

Идет загрузка...