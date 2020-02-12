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Общество

Ущерб почти в миллион рублей нанёс бюджету Псковской области соцработник из Пыталовского района

Ущерб в размере 930 тысяч рублей нанёс бюджету Псковской области бывший социальный работник из Пыталовского района. Об этом  Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре региона.

Ущерб нанесен в результате мошенничества при получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Прокурор Пыталовского района обратился в суд с заявлением о взыскании ущерба, причиненного областного бюджету. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным. Возмещение ущерба находится на контроле прокуратуры муниципалитета.

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