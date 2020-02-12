В два раза больше бюджетных мест предоставят российские вузы иностранным студентам
В два раза больше бюджетных мест предоставят российские вузы иностранным студентам к 2024 году, сообщает РИА Новости.
«В рамках поставленной президентом России стратегической задачи считаем возможным синхронизировать рост квоты с плановыми цифрами роста числа иностранных студентов, обеспечив поступательный рост квоты и выход на ее удвоение к 2024 году», - отметил заместитель главы Минобрнауки Алексей Медведев.
По его словам, для реализации этих планов необходимо увеличить размер предоставления квоты сразу нескольким группам студентов. В первую очередь это касается студентов, которые будут обучаться как национальные кадры других государств. Вторая группа - урожденные россияне, которые вместе с дипломом собираются также получить гражданство РФ. Расширить квоту предлагается также для талантливых студентов-иностранцев, ставших сильнейшими на международных предметных олимпиадах.