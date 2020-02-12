150 тысяч рублей лишилась жительница Пыталово после беседы с мошенником

11:10, 12 февраля 2020, ПАИ

50-летней жительнице Пыталово позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения попыток несанкционированного списания средств завладел 150 тысячами рублей с банковской карты собеседницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По такой же мошеннической схеме у двух великолучанок 42 и 44 лет с банковских карт в общей сложности похищено более 30 тысяч рублей.

45-летний житель Плюссы тоже поддался на ухищрения мнимого сотрудника банка и не досчитался на своей карте 49 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.