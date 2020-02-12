Новый ФАП в себежской деревне Березка начнет прием пациентов с 1 марта

12:07, 12 февраля 2020, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начнет работу в деревне Березка Себежского района. 12 февраля здание осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Модульная конструкция была возведена в 2019 году в рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В объект вложено 4,9 млн рублей. Строительные работы завершились в ноябре прошлого года. Глава комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что уже с 1 марта ФАП сможет начать прием пациентов.

«Фельдшер пока временный?» - поинтересовался глава региона.

«Да», - ответила Марина Гаращенко, но заверила, что работа по подбору кадров проводится.

В 2020 году запланировано подключение ФАПа к интернету, как и всех новых фельдшерско-акушерских пунктов в регионе.

К 1 апреля будет выполнено благоустройство.

Глава региона осмотрел помещения, оценил поставленное оборудование и мебель.

«Замечаний нет», - резюмировала глава профильного комитета.