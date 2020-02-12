Вареная колбаса, охлажденная курица и сосиски стали доступнее для покупателей в Псковской области

12:42, 12 февраля 2020, ПАИ

Цены на говядину, баранину и хлеб за прошедшую неделю в Псковской области не изменились, а охлажденная и замороженная курица даже подешевела со 125 до 123 рублей за килограмм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Сосиски и сардельки подешевели на три рубля - с 330 до 327 рублей, колбаса вареная тоже потеряла в цене - с 324 до 322 рублей за килограмм.

Подсолнечное масло подорожало с 98 до 100 рублей за литр, творог - с 339 до 342 рублей. Черный байховый чай подрос в цене на 7 рублей - с 835 до 842. Подорожали и яблоки - с 87 до 88 рублей за килограмм.